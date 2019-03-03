Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в Кашинском районе Тверской области. В результате пострадали 11 человек. По факту аварии следственное отделение СУ СКР по региону проводит проверку, сообщается на сайте ведомства.

Автомобиль Nissan Almera столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz в воскресенье, 3 марта, на автодороге Калязин — Кашин — Горицы — Кушалино в районе поворота на деревню Пузиково Кашинского района Тверской области. В результате пострадали 11 человек. С телесными повреждениями различной степени тяжести пострадавших доставили в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального СУ СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.