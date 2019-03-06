В Ставропольском крае в ДТП с автобусом погибли шесть человек

В Ставропольском крае в ДТП с автобусом погибли шесть человек

Шесть человек погибли и пять пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в администрации Кочубеевского района.

Как уточнили в краевом управлении ГИБДД, авария произошла 6 марта в 05:30 мск недалеко от Невинномысска. Автобус следовал из Азербайджана в Москву. На федеральной трассе «Кавказ» он столкнулся с автомобилем ГАЗ-66.

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд ГАЗ-66 на встречную полосу.

В районной администрации сообщили, что раненых направили в больницу Невинномысска. Гражданство и личности жертв и пострадавших, а также точное количество участников ДТП уточняются.