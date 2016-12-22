Власти Москвы составили портрет попадающего в ДТП таксиста

В 2018 году лишь в 21% случаев это были мигранты, в остальных случаях — граждане России. В целом за первое полугодие текущего года число аварий в Москве с участием такси выросло на 50%

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Москве за первые шесть месяцев 2018 года произошло 405 аварии с участием легковых такси. Об этом говорится в материалах транспортного комплекса столицы и ГИБДД Москвы, сообщает газета «Коммерсантъ». Это на 50% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

Чаще всего, следует из материалов, которые оказались в распоряжении издания, ДТП с такси случались по понедельникам и четвергам в интервале с 12:00 до 21:00. Самый частый вид аварии с участием такси — столкновение, самые частые виды нарушения — неверный выбор дистанции и несоблюдение очередности проезда.

Также было установлено, что средний возраст таксиста, попавшего в аварию за данный период, составляет 27 лет, средний стаж вождения — 5,5 года. На момент аварии среднее время нахождения за рулем составило 2,6 часа. В 21% случаев за рулем такси в момент ДТП были мигранты — граждане Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Армении, Азербайджана. В 79% в момент аварии за рулем такси были граждане России, следует из материалов.

Из материалов мэрии следует, что для решения проблемы предлагается проводить «внеплановые проверки при резонансных ДТП», а также ограничить передачу заказа таксистам, работающим более 8–10 часов.

Опрошенные изданием эксперты не согласились с оценкой столичных властей, что зачастую в аварии попадают находящиеся за рулем такси граждане России. В частности, эксперт по такси общества «Синие ведерки» Елена Гращенкова считает, что россиян в перевозках работает мало, но им принадлежат машины, которые сдаются в аренду приезжим.