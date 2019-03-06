Консул сообщил о приговорах пяти российским морякам в Южной Корее

Суд Южной Кореи приговорил к реальным тюремным срокам пятерых российских моряков с судна «Палладий». Об этом ТАСС сообщил консул России в Пусане Роман Быков.

По словам дипломата, судовладелец приговорен к 2,5 года тюремного заключения, капитан — к году. Еще трое моряков получили по 10 месяцев тюрьмы. «Старшему механику назначен приговор с отсрочкой наказания, что в южнокорейской практике означает условный срок», — добавил Быков.

Консул сообщил, что россияне могут подать апелляцию до вступления приговора в силу на следующей неделе. По его словам, дипломаты намерены в ближайшее время посетить моряков в следственном изоляторе.

Российский танкер был задержан в южнокорейском порту Пусан в конце июня 2018 года после жалобы команды на невыплату зарплаты. Как утверждал экипаж, задолженность работодателя составила около 250 тыс. руб. После этого пятеро моряков обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться в Россию.