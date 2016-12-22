Российский танкер «Палладий» вновь задержали в порту Южной Кореи

Российский танкер «Палладий» с 15 членами экипажа на борту задержала береговая охрана Республики Корея. Поводом для этого стало то, что судно вышло из порта Пусан без разрешения, сообщает ТАСС.

По данным агентства, судно вышло из Пусана в 5:40 по времени Владивостока (22:40 мск 27 августа). После задержания его отбуксировали патрульным кораблем обратно в порт.

Отмечается, что о сложившейся ситуации сообщили представительству МИД России во Владивостоке.

Изначально танкер задержали в порту Южной Кореи в конце июня, после того как экипаж пожаловался на невыплату зарплаты. Председатель региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов рассказал ТАСС, что в профсоюз поступила жалоба от восьми моряков. На тот момент задолженность по зарплате составляла 250 тыс. руб. После поступления жалобы в инспекцию Пусана и проверки судно задержали. «Палладий» принадлежит компании «Дальтранс».

В середине августа пять моряков танкера «Палладий» обратились в профсоюз с просьбой помочь им вернуться в Россию. У них возникли проблемы со списанием с борта судна, а также с получением расчета по зарплате.