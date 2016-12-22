Посол сообщил детали задержания моряков танкера «Палладий» в Южной Корее

Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи проводят расследование в отношении четверых членов экипажа танкера «Палладий», который бал задержан при попытке покинуть эту азиатскую страну без разрешения. Об этом «РИА Новости» заявил российский консул в Пусане Роман Быков.

«Задержаны четыре члена экипажа: судовладелец, капитан, старший механик и матрос», — сказал он.

По словам дипломата, в течение 72 часов подозреваемым должно быть предъявлено обвинение. Он уточнил, что главное из подозрений — неподчинение правоохранительным органам Южной Кореи.

Как отметил посол, остальные члены экипажа находятся на своем судне в порту Пусана.

Танкер «Палладий» задержали в порту южнокорейского Пусана в конце июня, после того как экипаж пожаловался на то, что им не полностью выплачивают зарплату. Тогда моряки заявили, что общий долг работодателя по зарплате составляет около 250 тыс. руб.



28 августа «Палладий» с 15 членами экипажа на борту был вновь задержан береговой охраной Республики Корея. Поводом для этого стало то, что судно вышло из порта Пусан без разрешения.