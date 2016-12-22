В Южной Корее задержали российский танкер «Палладий»

Российский танкер «Палладий» задержали в порту южнокорейского Пусана после того, как экипаж пожаловался на то, что им не полностью выплачивают зарплату, передает ТАСС со ссылкой на председателя региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова.

Он рассказал, что в профсоюз поступила жалоба от восьми моряков с «Палладия», который принадлежит компании «Дальтранс». По их словам, зарплата экипажу судна на протяжении пяти месяцев выплачивается не полностью, а общий долг работодателя составляет около 250 тыс. руб.

«Их жалоба поступила в инспекцию Пусана и после проверки судно было задержано», — сообщил Суханов.

Он также рассказал, что в контрактах у моряков указана меньшая сумма зарплаты, чем было оговорено — экипажу обещали компенсировать разницу через надбавки и премии. В самой же компании-работодатели заявили профсоюзу, что испытывают финансовые трудности и не могут выплачивать зарплату.

«По словам руководства, скоро одно судно должно выйти в море, и тогда компания сможет заработать и начать закрывать долги», — сказал Суханов.