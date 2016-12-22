Застрявшие в Южной Корее российские моряки попросили помочь в репатриации

Пятеро моряков с российского судна «Палладий», которое было задержано в порту южнокорейского Пусана, обратились в профсоюз с просьбой помочь вернуться в Россию. Об этом ТАСС сообщил глава Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

По его словам, моряки сообщают о том, что у них существует проблема в списании с борта судна и в получении полного расчета по заработной плате. Суханов отметил, что они настоятельно просят помочь им репатриироваться в Россию и сделать полный расчет по зарплате.

Он уточнил, что Дальневосточный профсоюз моряков подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу в возвращении на родину.

Танкер «Палладий» задержали в порту южнокорейского Пусана в конце июня после того, как экипаж пожаловался на то, что им не полностью выплачивают зарплату. Тогда моряки заявили, что общий долг работодателя по зарплате составляет около 250 тыс. руб.