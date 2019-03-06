The Prodigy объявила об отмене концертов

The Prodigy отменяет все концерты в связи со смертью вокалиста Кита Флинта. Об этом говорится в заявлении на странице музыкальной группы в Facebook.

Британская группа должна была стать одним из хедлайнеров фестиваля Park Live, который пройдет в Парке Горького в Москве с 12 по 14 июля.

Кит Флинт был найден мертвым 4 марта в своем доме в графстве Эссекс. Ему было 49 лет. В полиции не уточнили, при каких обстоятельствах умер музыкант, но заявили, что не считают причину смерти подозрительной. Позже The Prodigy объявила, что он покончил с собой.

После этого таблоид The Sun сообщил, что незадолго до смерти Флинт выставил на продажу дом в Эссексе после развода с женой. Также сообщалось о попытке музыканта продать паб «The Leather Bottle», которым он управлял, из-за нападок со стороны противников охоты на животных. Издание Daily Mail также связало смерть Флинта с депрессией после развода с женой.