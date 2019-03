The Prodigy объявила об отмене концертов

The Prodigy образовалась в 1990 году, первоначально Флинт был в ней танцором. Он дебютировал в качестве вокалиста с треком «Firestarter» из альбома «The Fat of the Land» в 1996 году. В числе наград группы — две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards. Кроме того, она была номинирована на «Грэмми».