СМИ узнали о семейных проблемах вокалиста Prodigy незадолго до смерти

Вокалист The Prodigy Кит Флинт за несколько дней до смерти выставил на продажу дом в британском графстве Эссекс после развода с женой. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, фермерский дом в Данмоу стоит £1,5 млн. Отмечается, что агенты по недвижимости опубликовали объявление о продаже в пятницу, 1 марта, однако накануне его удалили. Бывшая жена вокалиста, японская модель и DJ Маюми Каи имеет право на часть дома.

Источники The Sun добавляют, что Флинт также пытался продать паб под названием «Мех» («The Leather Bottle»), которым он управлял, за £85 тыс. По данным таблоида, причиной стали нападки со стороны противников охоты на животных.

Флинт и Каи поженились в 2006 году. Собеседники издания рассказали, что после разрыва вокалист впал в депрессию. Информацию об этом подтверждает издание Daily Mail, которое также связывает смерть Флинта с вынужденной продажей фермы и депрессией после развода с женой.