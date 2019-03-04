The Prodigy назвала гибель вокалиста Кита Флинта самоубийством

Он совершил самоубийство, сообщил другой участник всемирно известной группы Лиэм Хоулетт. Киту Флинту было 49 лет. Ранее полиция сообщила, что не считает причину смерти подозрительной, не уточнив, что именно случилось

Кит Флинт (Фото: Serge Kobo / Mpp / Zuma / ТАСС)

Вокалист музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в официальном аккаунте музыкальной группы в Instagram. Сообщение в социальной сети подписано участником группы Лиэмом Хоулеттом.

«Новости действительно правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил жизнь самоубийством на выходных. Я в шоке, чертовски зол, растерян, у меня разбито сердце», — написал он.

Ранее стало известно о том, что тело 49-летнего музыканта нашли в его доме в английском графстве Эссекс. К моменту приезда полиции Флинт был уже мертв. Правоохранители не стали уточнять, при каких обстоятельствах умер Флинт, но отметили, что они не считают причину смерти подозрительной.