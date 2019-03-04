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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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The Prodigy назвала гибель вокалиста Кита Флинта самоубийством
Он совершил самоубийство, сообщил другой участник всемирно известной группы Лиэм Хоулетт. Киту Флинту было 49 лет. Ранее полиция сообщила, что не считает причину смерти подозрительной, не уточнив, что именно случилось
Кит Флинт (Фото: Serge Kobo / Mpp / Zuma / ТАСС)

Вокалист музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Об этом говорится в официальном аккаунте музыкальной группы в Instagram. Сообщение в социальной сети подписано участником группы Лиэмом Хоулеттом.

«Новости действительно правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил жизнь самоубийством на выходных. Я в шоке, чертовски зол, растерян, у меня разбито сердце», — написал он.

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«Никто не способен создать такой шум»: каким был вокалист The Prodigy

Ранее стало известно о том, что тело 49-летнего музыканта нашли в его доме в английском графстве Эссекс. К моменту приезда полиции Флинт был уже мертв. Правоохранители не стали уточнять, при каких обстоятельствах умер Флинт, но отметили, что они не считают причину смерти подозрительной.

Общество
Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

Кит Флинт родился 17 сентября 1969 года в Лондоне. В 1990-м он присоединился в качестве танцора к британской электронной группе The Prodigy, которую в том же году основал Лиэм Хоулетт. Позже, в 1996 году, он попробовал себя в качестве вокалиста, а затем и вовсе стал основным вокалистом группы. В своем творчестве группа использовала множество разных стилей, от хардкор-техно и индастриала до электро-рока и панка. Группа завоевала множество наград — в частности, две премии BRIT Awards, четыре премии MTV Video Music Awards, шесть наград MTV Europe Music Awards, была номинирована на «Грэмми».

Группа The Prodigy должна стать одним из хедлайнеров фестиваля Park Live, который в июле 2019 года пройдет в Москве.

Автор: Анна Трунина
Теги: The Prodigy
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Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт
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