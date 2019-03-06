Трамп прокомментировал отказ Клинтон от участия в выборах президента

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter прокомментировал решение бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая не стала выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2020 году.

«Жаль, это значит, мне не доведется соперничать с ней снова? Ее будет очень не хватать», — написал американский лидер.

Накануне Клинтон объявила, что, несмотря на отказ баллотироваться, она намерена «продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верит». Также она пообещала активно участвовать в политике и поддерживать кандидатов от демократов в 2020 году.

Хиллари Клинтон баллотировалась в президенты и была соперницей Дональда Трампа в 2016 году. В октябре 2018 года она не исключала, что примет участие в предстоящей президентской гонке, но однозначно о своем выдвижении говорить не стала. После этого Трамп заявил, что был бы «очень счастлив» снова соревноваться с ней.