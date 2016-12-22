Трамп ответил на слова Клинтон о выдвижении в президенты США в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы «очень счастлив» вновь соревноваться с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2020 году. Об это Трамп рассказал в интервью Fox News.

Президент США заявил, что на данный момент ему нравятся все, кто объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру, однако не назвал имен. Позже ведущая уточнила у Трампа, как он отнесется к выдвижению Клинтон. «Она мне тоже нравится. Я был бы очень счастлив с Хиллари. Мне все они нравятся», — ответил он.

Трамп подчеркнул, что сейчас не видит никого, с кем ему бы не понравилось соперничать на выборах в 2020-ом, но отметил, что ситуация может измениться.

Ранее экс-госсекретарь США в интервью Recode не исключила, что может вновь выдвинуться в президенты страны во время следующих выборов. «Ну, я бы хотела быть президентом», — сказала Клинтон, добавив, что не собирается «даже думать об этом» до результатов промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 6 ноября.



«Но я намерена сделать все, что в моих силах, для того чтобы добиться избрания представителя Демократической партии в Белый дом», — добавила Клинтон.

Трамп и Клинтон уже были соперниками на выборах президента США в 2016 году. Тогда победил кандидат от Республиканской партии. Клинтон неоднократно связывала свое поражение с «российским вмешательством». В Москве обвинения во вмешательстве в выборы отрицают.



