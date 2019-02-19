Демократ Сандерc решил снова баллотироваться на пост президента США

Член Демократической партии США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он заявил в интервью радиостанции VPR.

«Я хочу, чтобы жители штата Вермонт узнали об этом первыми. Я обещаю во время поездок по всей стране проповедовать ценности, которыми мы гордимся у себя в Вермонте — вера в справедливость, в общество, в политику в регионах, в городские собрания. Это то, что я собираюсь нести по всей стране», — указал политик.

Сандерс отметил, что собирается выступить против действующего лидера Дональда Трампа и намерен воплотить в жизнь множество прогрессивных идей, в частности, обеспечить все население США медицинским обслуживанием, установить минимальную заработную плату в размере $15 в час и сделать образование более доступным.

«Я считаю, что нынешний хозяин Белого дома — это стыд для всей нашей страны. Я думаю, что он патологический лжец <...>, расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, тот, кто набирает дешевые политические очки», — заключил 77-летний сенатор.