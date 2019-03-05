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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Клинтон решила не участвовать в следующих выборах президента США
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2020 году. При этом она не уходит из политики и обещает поддержать кандидата от партии, чтобы «помочь демократам вернуть Белый дом»
Хиллари Клинтон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News 12.

«Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верю», — сказала политик.

Клинтон добавила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильной разделенности в обществе. Она также пообещала активно участвовать в политике и в 2020 году поддерживать кандидатов от демократов.

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«Я собираюсь сделать все что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом», — сказала экс-госсекретарь.

В конце прошлого октября Клинтон, которая в 2016 году баллотировалась в президенты и была соперницей Дональда Трампа, не исключала возможности принять участие в предстоящих выборах. Она рассказала, что хотела бы быть президентом, однако не стала однозначно говорить о своем выдвижении в 2020 году. В ответ на это Трамп заявил, что был бы «очень счастлив» снова соревноваться с Клинтон на выборах.

В феврале о желании выдвинуть свою кандидатуру объявил член Демократической партии и сенатор от штата Вермонт 77-летний Берни Сандерс. В 2016 году он боролся за участие в президентских выборах, однако в итоге уступил Клинтон.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: президентские выборы, Хиллари Клинтон
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