Клинтон решила не участвовать в следующих выборах президента США

Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2020 году. При этом она не уходит из политики и обещает поддержать кандидата от партии, чтобы «помочь демократам вернуть Белый дом»

Хиллари Клинтон (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News 12.

«Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верю», — сказала политик.

Клинтон добавила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильной разделенности в обществе. Она также пообещала активно участвовать в политике и в 2020 году поддерживать кандидатов от демократов.

«Я собираюсь сделать все что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом», — сказала экс-госсекретарь.