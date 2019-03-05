Клинтон решила не участвовать в следующих выборах президента США

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Об этом она сообщила в интервью телеканалу News 12.
«Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верю», — сказала политик.
Клинтон добавила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильной разделенности в обществе. Она также пообещала активно участвовать в политике и в 2020 году поддерживать кандидатов от демократов.
«Я собираюсь сделать все что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом», — сказала экс-госсекретарь.