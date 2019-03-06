В Сирии сдались 500 боевиков «Исламского государства»

Около 500 боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сдались представителям оппозиционного альянса «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемым США. Об этом сообщает CNN.
Боевики были среди волны людей, покинувших деревню Багуз у сирийско-иранской границы, которая ранее подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США международной коалиции.
Как заявил в своем Twitter представитель СДС Мустафа Бали, всего из деревни, которую называют последним анклавом ИГ в Сирии, 5 марта эвакуировали 3,5 тыс. человек.
Накануне Бали сообщил о 200 сдавшихся боевиках.