В Сирии сдались 500 боевиков «Исламского государства»

Как писало 4 марта сирийское государственное агентство SANA, коалиция нанесла два удара по деревне Багуз, использовав запрещенные бомбы с белым фосфором. В результате, по данным SANA, погибли несколько мирных жителей, в том числе женщины и дети.

О применении коалицией запрещенных боеприпасов сообщалось также в октябре 2018 года. Тогда Пентагон эти обвинения отверг.

