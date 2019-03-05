В Сирии освободили из плена почти 200 боевиков «Исламского государства»

В Сирии освободили из плена почти 200 боевиков «Исламского государства»

Представители оппозиционного альянса САР «Силы демократической Сирии» (СДС), поддерживаемые США, освободили из плена 200 боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу пресс-службы СДС Мустафу Бали.

По его словам, из последнего анклава группировки в восточной Сирии было эвакуировано около 3000 человек, включая около 200 боевиков ИГ.

Представитель СДС отметил, что в деревне Багхуз могут оставаться еще порядка 1000 боевиков, а также гражданские лица.

«До того, как начались столкновения, мы думали, что там было 1000-1500 террористов. Конечно, за последние три дня террористы понесли жертвы, и сегодня около 200 террористов сдались», — сказал Бали.

Представители «Демократических сил Сирии» в течение нескольких лет ведут в Арабской Республике борьбу с «Исламским государством» (ИГ). Значительную помощь им в этом с 2014 года оказывает международная коалиция во главе с США. Основу коалиции СДС составляют «Силы народной самообороны», боевое крыло сирийской курдской партии «Демократический союз» (ДС).



