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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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«Росгосстрах» подал апелляцию по иску на 151 млрд руб. к «Капитал Лайф»

Компания «Росгосстрах» подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего страховщику в иске почти на 151 млрд руб. к компании «Капитал Лайф страхование жизни» (до сентября 2018 года — «РГС Жизнь»), следует из картотеки суда.

В пресс-службе Росгосстраха РБК подтвердили, что компания подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Жалоба была подана 21 февраля 2019 года и в настоящее время еще не принята к рассмотрению судом, пояснил представитель пресс-службы. «Компания намерена продолжать защищать свои интересы во всех инстанциях», — добавил он.

У обеих компаний изначально был один и тот же собственник — Данил Хачатуров. Однако в апреле 2018 года президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер объявил, что в ноябре 2015 года получил все права на страховую компанию. Хачатуров позднее подтвердил, что передал Гинеру права на владение «РГС Жизнь» на основании deed of trust (трастового договора) в рамках английского права.

Первый иск «Росгосстраха» к «РГС Жизнь» был подан летом 2018 года. Компанию Гинера обвинили в неправомерном использовании товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь», которые принадлежат ПАО СК «Росгосстрах». Эти знаки «обладают уникальной узнаваемостью и высоким уровнем потребительского спроса», а потому использование их компанией Гинера недопустимо, настаивал «Росгосстрах».

«Россгосстрах» просил суд признать недействительным лицензионный договор между компаниями, возобновленный последний раз в 2017 году, возместить ущерб в 2 млрд руб. и заплатить компенсацию на 114 млрд руб.

​На фоне иска от «Росгосстраха» «РГС Жизнь» объявила о ребрендинге и смене названия на «Капитал Лайф страхование жизни». В октябре истец увеличил сумму требуемой компенсации до 148,8 млрд руб., а общую сумму требований — почти до 151 млрд руб. В свою очередь «РГС Жизнь» называла требования истца абсурдными, а лицензионный договор — заключенным на законных основаниях.

Арбитражный суд Москвы в ноябре отклонил иск «Росгосстраха», так как счел, что «РГС Жизнь» регулярно перечисляла лицензионные платежи за использование этих товарных знаков в рамках действующего договора.

Теги: «Росгосстрах», страховые компании, иск в суд, компенсация
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