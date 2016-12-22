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«РГС Жизнь» сменит название на фоне иска «Росгосстраха» на 116 млрд руб.
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«РГС Жизнь» сменит название на фоне иска «Росгосстраха» на 116 млрд руб.
Финансы, 14:51
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«РГС Жизнь» сменит название на фоне иска «Росгосстраха» на 116 млрд руб.
Компания «РГС Жизнь» официально сменит название на «Капитал Лайф» в первых числах сентября. Смена бренда происходит на фоне иска «Росгосстраха» на 116 млрд руб., который оспаривает использование компанией его товарного знака
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Один из лидеров рынка страхования жизни «Росгосстрах Жизнь» в начале сентября сменит название на «Капитал Лайф Страхование жизни» и начнет продавать полисы под брендом «Капитал Лайф», объявил на пресс-конференции генеральный директор страховщика Евгений Гуревич. По его словам, ориентировочно ребрендинг завершится 3–4 сентября, после того как будут внесены соответствующие изменения в госреестр юридических лиц.

Ребрендинг обойдется «РГС Жизнь» примерно в 1 млн руб., сообщил директор компании по маркетингу Михаил Рюмин, добавив, что со сменой наименования будет запущен новый сайт kaplife.ru.

Смена бренда не потребует никаких дополнительных действий со стороны клиентов и контрагентов страховой компании, подчеркнул Гуревич.

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«РГС Жизнь» меняет название на фоне претензий «Росгосстраха» к использованию страховщиком жизни его товарного знака, вылившихся в судебный иск на 116 млрд руб. В самой компании считают, что использовали бренд на законном основании, а сумма исковых требований не обоснована. «Росгосстрах» и «РГС Жизнь» ранее контролировались Данилом Хачатуровым, который продал их разным покупателям. «Росгосстрах» приобрела группа «ФК Открытие», и он попал вместе с одноименным банком под санацию ЦБ. А «РГС Жизнь», как стало известно только в этом году, продали еще в конце 2015 года по английскому праву президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

СК «РГС Жизнь» еще в мае сообщила, что намерена сменить бренд. Принципиальное решение, что вся группа будет называться «Капитал Лайф», было принято еще год назад, отметил Гуревич. У нее уже есть дочерняя компания, использующая этот бренд, — бывшая «Открытие Страхование жизни», приобретенная у «ФК Открытие» задолго до сделки по покупке «Росгосстраха».

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В «Росгосстрахе» РБК сообщили, что приветствуют решение о смене наименования «РГС Жизнь». «С 2017 года компании не имеют общих владельцев, не являются аффилированными лицами. В связи с этим использование ООО «СК «РГС-Жизнь» в своем названии обозначения, которое индивидуализирует другой субъект страхового дела, а именно ПАО «СК «Росгосстрах», противоречит положениям закона об организации страхового дела в Российской Федерации, вводит страхователей в заблуждение, создавая у них иллюзию, что компании входят в одну группу», — отметили в «Росгосстрахе». После смены наименования страхователи получат достоверную информацию, что «Капитал Лайф» никакого отношения к «Росгосстраху» не имеет.

Разрыв отношений с группой «ФК Открытие» и «Росгосстрахом» оказался болезненным для «РГС Жизнь». Банк, который ранее обеспечивал значительную часть продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «РГС Жизнь», прекратил сотрудничество с компанией в апреле, а сам «Росгосстрах» — еще в конце января. На фоне потери основного канала продаж СК «РГС Жизнь» единственная среди лидеров рынка сократила сбор премий в первом полугодии 2018 года на 40%, с 28,6 млрд до 17,1 млрд руб., писал РБК. Из-за падения взносов она откатилась со второго на третье место в списке крупнейших страховщиков жизни.

Комментируя ситуацию, глава «РГС Жизнь» отметил, что компания намерена активно развивать агентский канал продаж и к концу следующего года планирует удвоить свой агентский корпус, доведя их число до десяти тысяч. «Понятно, что основная доля ИСЖ продается через банковские группы, но ИСЖ продается через все каналы продаж, просто ни одна компания в России [среди лидеров рынка ИСЖ] не имеет других каналов продаж», — заключил Гуревич.​

Автор: Екатерина Литова.
Теги: «Росгосстрах» , страхование , страхование жизни
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