«Росгосстрах» увеличил претензии к «Капитал Лайф» почти до 149 млрд руб.

Исковые требования «Росгосстраха» к страховщику жизни «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») увеличились со 116 млрд руб. до 148,8 млрд. Увеличение требований связано с временем, прошедшим с подачи иска

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

«Росгосстрах» увеличил сумму исковых требований к страховой компании Евгения Гинера «Капитал Лайф» (бывшая «РГС Жизнь») на 32,3 млрд руб., до 148,8 млрд руб., заявил представитель компании в ходе заседания Арбитражного суда Москвы.

Представитель «Росгосстраха» позже пояснил, что увеличение требований связано со временем, связанным с момента подачи иска в июне этого года. «Обоснование простое — время прошло с подачи иска. И они опубликовали отчетность свою, которой раньше не было», — сказал юрист «Росгосстраха» (цитата по ТАСС).

Кроме того, «Росгосстрах» подал ходатайство о назначении экспертизы, которая должна будет доказать, что «РГС Жизнь» платил за использование бренда «Росгосстраха» нерыночную цену (менее 1 млн руб. в год). Это ходатайство было оставлено судом открытым.

Следующее заседание по делу суд назначил на 26 ноября.

РБК направил запросы в «Капитал Лайф» и «Росгосстрах».

«Росгосстрах» подал иск к «РГС Жизнь» 6 июня, тогда его сумма составляла 116 млрд руб. Представитель компании тогда пояснил, что сама сумма иска оценивается в 2 млрд руб., а остальное — штрафы. «Росгосстрах» оспаривает заключение договора об использовании «РГС Жизнью» товарного знака компании, который был заключен летом 2017 года, перед тем, как «Росгосстрах» перешел к банковской группе «Открытие».

У «Росгосстраха» и «РГС Жизни» изначально был один и тот же собственник — Данил Хачатуров. Долгое время считалось, что собственник второй компании сменился только в конце 2016 года — им стал давний партнер Хачатурова Алхас Сангулия, который контролировал страховщика жизни через кипрскую Datlodix Investments Limited. Однако в апреле 2018 года стало известно — «РГС Жизнь» с конца 2015 года контролировал президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер. Хачатуров в июне пояснял, что передал Гинеру права на владение «РГС Жизнью» на основании deed of trust (трастового договора) в рамках английского права.

В мае гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай уже высказывал недовольство тем, что «столетний бренд, один из самых сильных брендов страны [«Росгосстрах»] кто-то может использовать буквально за копейки». Председатель совета директоров «Росгосстраха» и глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов и вовсе говорил, что надеется, что «РГС Жизнь» «вернется на баланс компании» («Росгосстраха»). На это Евгений Гинер отвечал, что «РГС Жизнь» никогда не принадлежала компании «Росгосстрах», и разговоры о возврате на баланс «не имеют под собой никаких оснований».

С момента подачи иска «Росгосстрах» успел запустить собственного страховщика жизни — «РГС страхование жизни». А «РГС Жизнь» переименовалась в «Капитал Лайф». Впрочем, несмотря на ребрендинг компании Евгения Гинера, в начале сентября Задорнов подчеркнул, что «Росгосстрах» не собирается отзывать иск. «Переименование «РГС Жизни» часть вопросов снимает, но только часть», — сказал тогда Задорнов.​