Жореса Алферова похоронили под Санкт-Петербургом

Лауреата Нобелевской премии, академика Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «РИА Новости».

На похоронах присутствовали родственники и коллеги Алферова, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга, а также врио губернатора Александр Беглов. После того как присутствующие простились с академиком, почетный караул произвел три залпа в соответствии с церемониалом погребения почетных граждан Петербурга.

Алферов умер 1 марта в Петербурге в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, говорил главврач больницы РАН.

Алферов является автором более 500 научных работ и 50 изобретений, в 2000 году он получил Нобелевскую премию за разработку в полупроводниковой технике.