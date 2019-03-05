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МТС ₽300 (+17,16%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Жореса Алферова похоронили под Санкт-Петербургом

Лауреата Нобелевской премии, академика Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «РИА Новости».

На похоронах присутствовали родственники и коллеги Алферова, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга, а также врио губернатора Александр Беглов. После того как присутствующие простились с академиком, почетный караул произвел три залпа в соответствии с церемониалом погребения почетных граждан Петербурга.

Алферов умер 1 марта в Петербурге в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, говорил главврач больницы РАН.

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Прощание с Жоресом Алферовым в Санкт-Петербурге

Алферов является автором более 500 научных работ и 50 изобретений, в 2000 году он получил Нобелевскую премию за разработку в полупроводниковой технике.

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«Наука должна быть востребована обществом»: чем запомнился Жорес Алферов

Теги: академик, похороны, Санкт-Петербург
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