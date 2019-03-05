Общество , 12:58
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Прощание с Жоресом Алферовым в Санкт-Петербурге
В научном центре РАН в Санкт-Петербурге прошло прощание c ученым, лауреатом Нобелевской премии по физике, депутатом Госдумы Жоресом Алферовым. Он умер 1 марта на 89-м году жизни. Прощание с академиком — в фоторепортаже РБК
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Регалии лауреата Нобелевской премии по физике 2000 года. Шведская академия наук наградила вице-президента РАН за исследования полупроводниковых гетероструктур, изобретения в области нанотехнологии и другие работы
Актер, бывший директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров
Родственники Жореса Алферова
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
Гендиректор Государственного Эрмитажа, глава Союза музеев России Михаил Пиотровский
Жорес Алферов умер 1 марта, ему было 88 лет. Ученого похоронят на кладбище в Комарово