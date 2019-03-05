Шойгу сообщил о переоснащении военных спутников

Россия занимается технологическим переоснащением военных спутников, чтобы обладать современными космическими аппаратами. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».

«Наша задача — создать современные спутники, способные предоставлять еще более точные разведывательные и картографические данные», — пояснил министр и добавил, что с этой целью проводятся опытно-конструкторские работы.

Министр обороны отметил, что о переоснащении спутников говорил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в связи с изменениями в области навигации и систем дистанционного зондирования.

Во время послания Путин также рассказал о состоянии вооружений, появление которых он анонсировал в 2018 году. Кроме того, президент представил новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью 9 махов и дальностью полета более 1 тыс. км.​ Шойгу назвал эти системы вооружений «недосягаемо эффективными».