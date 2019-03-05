Адвокат Коэна обратился к Трампу с просьбой о его помиловании

Адвокат Коэна обратился к Трампу с просьбой о его помиловании

Защита Майкла Коэна, работавшего личным адвокатом президента США Дональда Трампа, обратилась к представителям американского президента с просьбой о помиловании его подзащитного. Этот вопрос был поднят после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) пришло с обысками в офис Коэна в апреле прошлого года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время следователи Конгресса расследуют переговоры между сторонами в соответствии с запросами на документы, направленными в понедельник Судебным комитетом Палаты представителей США десятка партнеров Трампа, включая одного из нынешних адвокатов президента и самого Коэна.

Отмечается, что возможность помилования Коэна обсуждалась в тот момент, когда адвокат Стивен Райан работал вместе с адвокатами для Трампа, чтобы просмотреть файлы, изъятые из помещений Коэна сотрудниками ФБР.

Адвокаты президента США, в том числе Джей Секулов, Руди Джулиани и Джоанна Хендон отвергли идею помилования. При этом Джулиани допускает вероятность того, что президент может предоставить такую возможность Коэну в будущем, пояснил источник издания.

Райан полагает, что, если Коэн не сможет рассчитывать на помилование, он будет сотрудничать с прокурорами из прокуратуры Манхэттена, которая занимается расследованием дела Коэна.

В декабре 2018 года суд признал Коэна виновным в даче ложных показаний конгрессу и за нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний (бывший юрист также признал вину по выдвинутым в его отношении обвинениям). В рамках процесса Коэн также признавал себя виновным в даче ложных показаний конгрессу о строительстве Trump Tower в Москве.

На протяжении нескольких лет Коэн был доверенным лицом и адвокатом Трампа. Весной прошлого года против него было открыто несколько уголовных дел, после чего президент США уволил его. Суд приговорил Коэна к трем годам тюрьмы. После приговора Трамп заявил, что не отдавал своему бывшему адвокату распоряжений «делать плохого». Наем Коэна на работу американский президент назвал ошибкой.



