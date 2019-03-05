Адвокат Коэна обратился к Трампу с просьбой о его помиловании

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,74 -0,20 EUR Бирж. 74,55 -0,33 Brent 66,09 0,96% USD Нал. 66,32 65,10 EUR Нал. 75,44 73,89 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1335 -0,0029 BTC/USD Бирж. 3 801,90 1,90 IMOEX 2 473,79 -0,17% RTSI 1 185,83 -0,13% DJIA 25 819,65 -0,79% Nasdaq 7 577,57 -0,23%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 04 мар, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 04 мар, 12:22
8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 07:35 Адвокат Коэна обратился к Трампу с просьбой о его помиловании Политика, 07:15 WSJ узнала о планах закрыть рассекреченную Сноуденом систему слежки Общество, 06:15 Посол России сообщил об ответных мерах на размещение ракет США в Европе Политика, 06:15 РАН лишится части новосибирского Академгородка Общество, 06:00 Как придумывают необычное мороженое РБК и ВТБ, 05:57 Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына Общество, 05:25 Трамп решил отменить льготный режим торговли с Турцией и Индией Политика, 05:04 Зеленский прокомментировал прослушку его офиса украинскими спецслужбами Политика, 04:19 Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест РБК и Philips, 04:17 Посол России сообщил о 3 млн кибератак на российские IP-адреса из США Политика, 03:42 Палата представителей США направила запросы нескольким гражданам России Политика, 03:12 В Сирии сдались в плен 200 боевиков «Исламского государства» Политика, 02:46 Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи Общество, 02:25
Политика ,  
0 
Адвокат Коэна обратился к Трампу с просьбой о его помиловании

Защита Майкла Коэна, работавшего личным адвокатом президента США Дональда Трампа, обратилась к представителям американского президента с просьбой о помиловании его подзащитного. Этот вопрос был поднят после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) пришло с обысками в офис Коэна в апреле прошлого года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время следователи Конгресса расследуют переговоры между сторонами в соответствии с запросами на документы, направленными в понедельник Судебным комитетом Палаты представителей США десятка партнеров Трампа, включая одного из нынешних адвокатов президента и самого Коэна.

Отмечается, что возможность помилования Коэна обсуждалась в тот момент, когда адвокат Стивен Райан работал вместе с адвокатами для Трампа, чтобы просмотреть файлы, изъятые из помещений Коэна сотрудниками ФБР.

Адвокаты президента США, в том числе Джей Секулов, Руди Джулиани и Джоанна Хендон отвергли идею помилования. При этом Джулиани допускает вероятность того, что президент может предоставить такую возможность Коэну в будущем, пояснил источник издания.

Райан полагает, что, если Коэн не сможет рассчитывать на помилование, он будет сотрудничать с прокурорами из прокуратуры Манхэттена, которая занимается расследованием дела Коэна.

Политика
Мюллер опроверг статью BuzzFeed о лжи Майкла Коэна конгрессу

В декабре 2018 года суд признал Коэна виновным в даче ложных показаний конгрессу и за нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний (бывший юрист также признал вину по выдвинутым в его отношении обвинениям). В рамках процесса Коэн также признавал себя виновным в даче ложных показаний конгрессу о строительстве Trump Tower в Москве.

На протяжении нескольких лет Коэн был доверенным лицом и адвокатом Трампа. Весной прошлого года против него было открыто несколько уголовных дел, после чего президент США уволил его. Суд приговорил Коэна к трем годам тюрьмы.  После приговора Трамп заявил, что не отдавал своему бывшему адвокату распоряжений «делать плохого». Наем Коэна на работу американский президент назвал ошибкой.

 

Теги: Дональд Трамп, Майкл Коэн, The Wall Street Journal
Материалы по теме
Трамп ответил на слова Коэна о поручении совершить преступление
Политика
Коэн усомнился в правдивости слов Трампа о расследовании Мюллера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter