Трамп назвал ошибкой наем на работу адвоката Коэна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не давал незаконных указаний своему бывшему адвокату Майклу Коэну, приговоренному к трем годам лишения свободы. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я никогда не велел ему делать ничего плохого. Что бы он ни сделал, он действовал самостоятельно», — утверждает Трамп.

Президент США считает, что Коэн пошел на сделку с прокуратурой, чтобы опозорить его и получить более мягкое наказание. Трамп добавил, что нанял Коэна больше десяти лет назад, но теперь считает это ошибкой. «Я обычно нанимаю хороших людей», — сказал он.

12 декабря Коэна приговорили к трем годам тюрьмы. Его признали виновным по всем пунктам обвинения и назначили 36 месяцев заключения за нарушение закона о финансировании предвыборной кампании Трампа.

Трамп также прокомментировал решение его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, на которого завели дело из-за «русского следа» на выборах 2016 года, пойти на сделку со следствием. Президент не исключает, что агенты ФБР запугали его бывшего сотрудника, чтобы выбить из него нужные показания.

«Возможно, они его так напугали, что он выдумал историю, но у меня есть чувство, что он этого не делал. Он крепче Коэна», — заявил Трамп.​

Флинн признался в том, что солгал ФБР о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. Позже спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года, попросил суд не отправлять Флинна в тюрьму, поскольку тот сотрудничает со следствием.

Вину Коэн признал в конце ноября, он рассказал, что предоставил недостоверную информацию о планах построить в Москве Trump Tower. Ранее он заявил под присягой, что по указанию Трампа совершал преступления и не дал опубликовать данные о том, что президент платил за молчание бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и экс-модели Playboy Карен Макдугад — женщины утверждали, что имели интимную связь с Трампом.