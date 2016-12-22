ФБР пришло с обысками в офис личного адвоката Трампа

В офис Майкла Коэна – личного адвоката Дональда Трампа – пришли с обыском сотрудники ФБР. Ордер на обыск был получен на основании запроса от спецпрокурора, ведущего «российское дело», Роберта Мюллера

Майкл Коэн (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США в понедельник пришли с обыском в офис личного адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коэна. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его адвоката.

«Сегодня [9 апреля] прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка провела обыск и изъяла личную переписку между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами», — сообщил адвокат Коэна Стивен Райан. «Мне федеральные прокуроры сообщили, что действия были инициированы Управлением специального прокурора Роберта Мюллера», — добавил защитник.

Райан назвал обыск «неуместным и ненужным». По его словам, обыск, скорее всего, не связан напрямую к расследованию Роберта Мюллером дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США. Вероятнее всего, это была информация, которую он раскрыл и передал прокурорам в Нью-Йорке, считает адвокат.

Коэн имеет отношение как к расследованию «российского дела, которое ведет Мюллер, так и к делу порноактрисы Стефани Клиффорд, которая утверждает, что у нее был роман с Трампом, а его адвокат Коэн заплатил ей за молчание.

Райан уточнил, что Коэн сотрудничает с властями и передал тысячи документов следователям из Конгресса, которые расследует предполагаемое вмешательство России в выборы президента США.

Со ссылкой на источник, знакомый с ходом обыска, издание отмечает, что выплаты порноактрисе были одной из многих тем, что интересовали агентов ФБР. Проводившие обыск изъяли электронную переписку, налоговые документы и коммерческую документацию.

Дональд Трамп, комментируя обыски, назвал их «позорным действием» и «охотой на ведьм». Он также назвал команду Мюллера «самой предвзятой» командой.