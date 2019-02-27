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Политика ,  
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Коэн заявил о приказах Трампа угрожать людям и организациям
Выступая под присягой на слушаниях комитета палаты представителей, Коэн сказал, что таких случаев было несколько сотен. Ему предстоит отбыть тюремный срок в том числе за дачу ложных показаний
Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн в показаниях комитету по надзору палате представителей заявил, что его бывший начальник заставлял его угрожать другим людям и организациям, передает Reuters.

Один из членов комитета, демократ Джеки Спейер спросила, сколько раз Трамп заставлял Коэна угрожать другим. На это последний ответил: «Довольно часто».

После этого конгрессмен спросила, что это значит — 50, 100, 200 или 500 раз. Коэн прервал ее после 500 и сказал: «Примерно».

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Трамп за 11 часов до допроса написал в Twitter, что Коэн врет, чтобы добиться сокращения назначенного ему судом тюремного срока. «Майкл Коэн — один из многих юристов, представлявших меня (увы). У него были и другие клиенты. Ему только что Верховный суд запретил заниматься юридической практикой из-за лжи и мошенничества», — сказал президент США.

В декабре 2018 года суд признал Коэна виновным в даче ложных показаний конгрессу и за нарушение законодательства о финансировании избирательных кампаний (бывший юрист также признал вину по выдвинутым в его отношении обвинениям). В рамках процесса Коэн также признавал себя виновным в даче ложных показаний конгрессу о строительстве Trump Tower в Москве.

Суд приговорил его к трем годам тюрьмы, отбывать срок Коэн начнет в марте.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Майкл Коэн, Дональд Трамп
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