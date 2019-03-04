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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Общество ,  
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Госдума рассмотрит проект о доплатах сверх прожиточного минимума 5 марта

Законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума будет рассмотрен Советом Госдумы в приоритетном порядке. Об этом заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, сообщается на сайте Государственной думы.

«Совет Государственной думы рассмотрит его завтра на внеочередном заседании. Важно как можно скорее выйти на его принятие», — сказал Володин. По его словам, это решение необходимо, чтобы люди как можно скорее получили доплаты.

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В конце февраля комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки, согласно которым пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера. Законопроект предусматривает выплату сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году. Согласно законопроекту, государство сначала должно довести доход пенсионера до уровня регионального прожиточного минимума (ПМП), а после этого проводить индексацию и начислять ежемесячные денежные выплаты. Благодаря этому получателям социальной доплаты всегда будет обеспечиваться выплата индексации сверх ПМП.

О необходимости решить проблему с индексацией пенсий президент Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. По его словам, если доход пенсионеров превышал прожиточный минимум, то им не выплачивали социальную доплату, в результате чего люди «чувствовали себя обманутыми». Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что после повышения пенсий с 1 января стали приходить письма от граждан, которые получал и президент.

Теги: Госдума, индексация, Пенсии
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