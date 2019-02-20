Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума

Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, заявил президент. Выплаты с начала 2019 года будут пересчитаны

Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Индексация пенсий с 1 января 2019 года на 7,05% привела к тому, что доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, из-за чего многим гражданам либо перестали выплачивать, либо снизили положенные социальные доплаты к пенсии. Об этом рассказал в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, трансляцию ведет телеканал РБК.

«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — заявил президент.

Путин поручил немедленно устранить возникшую несправедливость. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самих пенсий и ежемесячных денежных выплат», — сказал глава государства.