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Послание Федеральному собранию — 2019 ,  
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Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума
Индексация пенсий должна проводиться после доведения их размера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе, заявил президент. Выплаты с начала 2019 года будут пересчитаны
Владимир Путин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Индексация пенсий с 1 января 2019 года на 7,05% привела к тому, что доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе, из-за чего многим гражданам либо перестали выплачивать, либо снизили положенные социальные доплаты к пенсии. Об этом рассказал в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин, трансляцию ведет телеканал РБК.

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Гости послания Путина Федеральному собранию. Фоторепортаж

«В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — заявил президент.

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Путин поручил немедленно устранить возникшую несправедливость. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самих пенсий и ежемесячных денежных выплат», — сказал глава государства.

По его словам, все выплаты за первые месяцы 2019 года должны быть пересчитаны, и люди должны получить те деньги, которые они недополучили.

Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, чьи доходы не дотягивают до прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания. Таким образом, материальное обеспечение пенсионера не может быть ниже регионального прожиточного минимума.

Прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России в 2018 году составил 8726 руб., на 2019 год установлен на уровне 8846 руб.

«Действительно, целый ряд пенсионеров не получают той прибавки, на которую рассчитывали. Сегодня было дано четкое поручение. Это одна из важных позиций послания. Прожиточный минимум — это обязательство государства, мы его будем обеспечивать, а сверх прожиточного минимума — индексация пенсий, ежемесячная денежная выплата будет дополнительно пересчитана каждому из пенсионеров, которые сегодня недополучают такую выплату», — сказал журналистам Силуанов после послания, передает корреспондент РБК.

Автор: Юлия Старостина
Теги: ежегодное послание, пенсии
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