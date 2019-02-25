Комиссия кабмина одобрила индексацию пенсий сверх прожиточного минимума

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки, в соответствии с которыми пенсии должны индексироваться сверх прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат», — говорится в сообщении. Отмечается, что их будут выплачивать сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе для пенсионера.

Как сообщил кабмин, законопроектом предусматривается выплата сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в 2019 году.

Президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию сообщил, что из-за индексации пенсий с 1 января доходы российских пенсионеров оказались выше их прожиточного минимума. В результате многим гражданам перестали выплачивать социальные доплаты. Путин подчеркнул, что для решения этой проблемы пенсии будут сначала доводить до прожиточного минимума, а после проводить индексацию.