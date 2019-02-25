Власти разъяснили порядок увеличения пенсий самым бедным пенсионерам

Правительство в соответствии с инициативой президента подготовило законопроект, закрепляющий новый порядок индексации пенсий малоимущим. Пенсии вырастут в пределах 1 тыс. руб.; их повышение затронет около 4 млн человек, узнал РБК

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Индексация пенсий и ежемесячных выплат пенсионерам должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию. РБК ознакомился с правительственным законопроектом, устанавливающим новый порядок повышения пенсий для самых малообеспеченных пенсионеров.

Проект изменений в закон «О государственной социальной помощи» был разработан Минтрудом и одобрен комиссией правительства по законопроектной деятельности в понедельник, 25 февраля. Формально законопроект должен быть рассмотрен на заседании всего правительства, а затем внесен в Госдуму, где, скорее всего, его ожидает быстрое принятие.

Почему было решено по-новому индексировать пенсии

В 2019 году в России началась пенсионная реформа: пенсионный возраст в течение десяти лет будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Одна из ее целей в том, что пенсии неработающих пенсионеров должны расти быстрее инфляции: в 2019 году — на 7,05%, в 2020-м — на 6,6%, в 2021-м — на 6,3%. По расчетам правительства, в среднем пенсии будут увеличиваться на 1 тыс. руб. ежегодно​.