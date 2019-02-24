Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Порядок индексации пенсий в России было решено изменить из-за жалоб граждан, которые не получили обещанной индексации. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан — и президент эти же письма получал — по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — приводит ее слова «Интерфакс». Голикова пояснила, что это было связано с ограничением законодательства, согласно которому «ниже прожиточного минимума нельзя платить».

Вице-премьер добавила, что будет сделан пересчет пенсий, но для каждого он будет индивидуальным. Она пояснила, что в пересчет войдет индексация пенсий с 1 января, а также индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 1 февраля, если пенсионеры получали ниже прожиточного минимума.

Президент Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий с 1 января на 7,5% привела к тому, что доходы пенсионеров оказались выше прожиточного минимума пенсионера. Из-за этого многим гражданам перестали выплачивать социальные доплаты, отметил Путин, подчеркнув, что поручил решить эту проблему. Как пояснил глава государства, пенсии сначала будут доводить до прожиточного минимума, а после — проводить индексацию.