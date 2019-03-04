Минск объявил США о снятии ограничений на число американских дипломатов

Белоруссия официально проинформировала Вашингтон о решении снять ограничение на число американских дипломатов, работающих в посольстве США в Минске, говорится на сайте белорусского МИДа.

Об отмене ограничений делегацию США во главе с помощником Госсекретаря США Джорджем Кентом проинформировал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Макей также выразил «надежду на то, что данный шаг будет способствовать дальнейшей нормализации отношений между Белоруссией и Соединенными Штатами», говорится в сообщении ведомства.

Американские санкции против Белоруссии были введены еще в 2004 году, после парламентских выборов в стране. За исключением нужд гуманитарного характера правительству США было запрещено предоставлять правительству Белоруссии «какие-либо займы, кредитные гарантии, страховые выплаты, финансирование и любое иное финансовое содействие».

После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года Вашингтон ввел новые ограничения. Решением Вашингтона гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список США вошел в частности сам Лукашенко. Среди компаний, которых коснулись ограничения, ​— «Белнефтехим» и его американское представительство, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк-Стекловолокно», Белорусский нефтяной торговый дом.

Ограничения на количество сотрудников посольства США в Минске были введены в качестве ответной меры в 2008 году: тогда стороны взаимно сократили штаты посольств. С того же времени миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах, а не уполномоченные послы Белоруссии и США.