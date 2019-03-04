Реставраторы проведут дублирование украденной картины Куинджи

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,74 -0,20 EUR Бирж. 74,52 -0,36 Brent 65,69 0,35% USD Нал. 66,19 65,43 EUR Нал. 75,06 74,25 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1335 -0,0028 BTC/USD Бирж. 3 783,60 -101,20 IMOEX 2 474,65 -0,14% RTSI 1 185,88 -0,12% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Southwestern Energy $5 (+9,89%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Southwestern Energy $5 (+9,89%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
Трутнев допустил участие иностранцев в освоении шельфа Арктики Бизнес, 16:05 Суд отклонил иск «Трансаэро» к экс-гендиректору компании на 11,3 млн руб. Бизнес, 16:02 «Траст» получил предложения о выкупе долга Utair Бизнес, 15:52 В ЦБ не усмотрели потерь для банков от ипотечных каникул Финансы, 15:43 Суд поддержал перепутавшего данные в билете «Победы» пассажира Общество, 15:37 Будущее здравоохранения: что мешает внедрению искусственного интеллекта РБК и Philips, 15:37 Орешкин ответил на сообщение об интересе к работе на посту президента Политика, 15:25 Сотрудника «Роскосмоса» рекомендовали уволить за высказывания в интернете Общество, 15:23 Гонка за прибылью: какие акции оказались самым успешным вложением месяца Quote, 15:21 Тренеру «Ювентуса» отказали в отставке после победы над «Наполи» Спорт, 15:20 Реставраторы проведут дублирование украденной картины Куинджи Общество, 15:10 Новые правила FATF и проблемы Coinbase: главное из мира цифровых денег Крипто, 15:05 Volvo снизит максимальную скорость всех своих автомобилей до 180 км/ч Авто, 15:00 Кремль потребовал отчет по косаткам и белухам в Приморье до конца дня Общество, 14:58
Общество ,  
0 
Реставраторы проведут дублирование украденной картины Куинджи

Картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, которая была похищена из Третьяковской галереи и позднее найдена в Подмосковье, будет направлена на реставрацию и пройдет процедуру дублирования. Об этом РБК сообщила ведущий художник-реставратор Русского музея Наталия Романова.

«Объем реставрационных мероприятий будет определен реставрационным советом, на данный момент сохранности картины ничего не угрожает — она может экспонироваться, как она и экспонировалась после инцидента», — заявила она.

Общество
Росгвардейцы проведут тренинги в Третьяковке после кражи картины Куинджи

По словам Романовой, реставрация будет носить плановый характер. Она уточнила, что повреждения картины минимальны: три небольшие царапинки с трех сторон по краям. «Настолько небольшие, что если бы посетители не знали об истории, произошедшей с картиной, они бы даже не обратили на них внимания», — отметила художник-реставратор.

Она также рассказала, что с картиной будет проведено дублирование. Романова пояснила, что это процедура, в процессе которой написанную на бумаге картину реставраторы наклеят на новый холст. При этом авторский слой картины затронут не будет.

Общество
Задержанный за кражу картины из Третьяковки назвал мотив преступления

«Дублирование не касается никаких авторских слоев, это усиление авторской основы путем наклеивания ее на новый холст. То есть картина сохраняет все свои слои, включая основу: просто для того, чтобы ее усилить с тыльной стороны делается еще один холст», — сказала художник-реставратор, добавив, что никакого отношения к копированию эта процедура не имеет, все авторские слои останутся нетронутыми.

Крымский предприниматель Денис Чуприков похитил картину «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января. Он снял ее на глазах у посетителей выставки и покинул здание. Его задержали на следующий день.

Фотогалерея 
Кто охраняет экспозиции в российских музеях


Пропавшая картина была найдена на стройке в Подмосковье. Чуприкова арестовали до 27 марта по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК РФ), предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.

Теги: Третьяковская галерея, картина, реставрация
Материалы по теме
Третьяковка заключила контракт с Росгвардией для охраны выставки Репина
Общество
Правозащитники заявили о возможном избиении похитителя картины Куинджи
Общество
Похищенную картину Куинджи вернули в Третьяковку и поместили под стекло
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter