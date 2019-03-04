Реставраторы проведут дублирование украденной картины Куинджи

Картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, которая была похищена из Третьяковской галереи и позднее найдена в Подмосковье, будет направлена на реставрацию и пройдет процедуру дублирования. Об этом РБК сообщила ведущий художник-реставратор Русского музея Наталия Романова.

«Объем реставрационных мероприятий будет определен реставрационным советом, на данный момент сохранности картины ничего не угрожает — она может экспонироваться, как она и экспонировалась после инцидента», — заявила она.

По словам Романовой, реставрация будет носить плановый характер. Она уточнила, что повреждения картины минимальны: три небольшие царапинки с трех сторон по краям. «Настолько небольшие, что если бы посетители не знали об истории, произошедшей с картиной, они бы даже не обратили на них внимания», — отметила художник-реставратор.

Она также рассказала, что с картиной будет проведено дублирование. Романова пояснила, что это процедура, в процессе которой написанную на бумаге картину реставраторы наклеят на новый холст. При этом авторский слой картины затронут не будет.