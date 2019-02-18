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Похищение Куинджи ,  
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Задержанный за кражу картины из Третьяковки назвал мотив преступления
Украсть картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи предприниматель из Крыма решил, чтобы привлечь внимание к себе, заявил он в суде. Ранее следователь по делу говорил, что ведет работу по поиску сообщников похитителя
Денис Чуприков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Денис Чуприков, обвиняемый в краже из Третьяковской галереи картины «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи, во время заседания суда объяснил мотив своего поступка, сообщает ТАСС.

«Хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», — заявил Чуприков. Он также добавил, что полностью осознает свою вину и чистосердечно раскаивается в содеянном.

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Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего беспрепятственно покинул здание Третьяковки.

На следующий день по подозрению в краже картины был задержан крымский предприниматель Денис Чуприков. Саму картину также нашли: подозреваемый сам привел полицию на стройку в Подмосковье, где было спрятано полотно.

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29 января Таганский суд Москвы на два месяца арестовал Чуприкова по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК). По этой статье предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб. Следствие считает, что у Чуприкова могли быть сообщники, выявить которых пока не удалось.

Как ранее писал РБК, Денис Чуприков зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а также является гендиректором и владельцем московского ООО «Мегаполис» (торговля легковыми автомобилями и ремонт мотоциклов). Согласно базе данных Федеральной службы судебных приставов, за ним числится задолженность на общую сумму более 250 тыс. руб.

Кроме того, полиция сообщала, что в 2018 году Чуприкова привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство, а в декабре прошлого года задерживали за хранение наркотиков. Чуприков также является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). На момент задержания за кражу картины он находился под подпиской о невыезде.

Во время слушания по делу 18 февраля также стало известно об инвалидности Чуприкова. Его адвокат Светлана Горбунова попросила приобщить к делу справку обвиняемого об инвалидности II группы и ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. «Он все осознал, сдал заграничный паспорт и полностью раскаялся в содеянном», — цитирует ее агентство.

Однако Мосгорсуд решил оставить постановление Таганского суда об аресте без изменения.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Третьяковская галерея, кража, картина
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