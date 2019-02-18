Задержанный за кражу картины из Третьяковки назвал мотив преступления

Украсть картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи предприниматель из Крыма решил, чтобы привлечь внимание к себе, заявил он в суде. Ранее следователь по делу говорил, что ведет работу по поиску сообщников похитителя

Денис Чуприков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Денис Чуприков, обвиняемый в краже из Третьяковской галереи картины «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи, во время заседания суда объяснил мотив своего поступка, сообщает ТАСС.

«Хотел привлечь к себе внимание своим поступком. Это было мое собственное решение, мне никто ничего не говорил», — заявил Чуприков. Он также добавил, что полностью осознает свою вину и чистосердечно раскаивается в содеянном.

Картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» была похищена из Третьяковской галереи 27 января. Мужчина снял ее со стены в музее на глазах у посетителей, после чего беспрепятственно покинул здание Третьяковки.

На следующий день по подозрению в краже картины был задержан крымский предприниматель Денис Чуприков. Саму картину также нашли: подозреваемый сам привел полицию на стройку в Подмосковье, где было спрятано полотно.