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Технологии и медиа ,  
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Разработчик ракетных двигателей заявил об отставании в цифровой культуре

Гендиректор российского разработчика ракетных двигателей — научно-производственной организации (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил о необходимости «догонять» зарубежных конкурентов и научиться работать с цифровыми ресурсами и собирать и обрабатывать глобальные потоки данных. Об этом он заявил, выступая на итоговом совещании по результатам работы предприятия в 2018 году. Текст его выступления приводится на сайте «Энергомаша».

По мнению главы организации, чтобы обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке, представителям НПО надо «создавать инструменты для проектирования ракетных двигателей с использованием современных технологий, проводить техническое перевооружение для быстрого и качественного производства двигателей».

Ключевым в этой работе, по его словам, станет внедрение процессов цифровой трансформации. Они, согласно материалам пресс-службы «Энергомаша», потребуют изменения самих принципов ведения бизнеса.

«Американские, китайские, европейские компании уже давно существуют в этих процессах, НПО «Энергомаш» же пока находится на начальном этапе, у нас создана техническая база, и нам необходимо догонять международных коллег», — отметил в ходе выступления Арбузов.

Уже в 2019 году разработчик, согласно поставленным им задачам, должен выйти на уровень, «позволяющий контролировать ход производства и проектирования технологических процессов». Также важно будет «уметь их правильно оценивать и корректировать в случае необходимости», пояснил гендиректор предприятия. ​

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Говоря об итогах прошедшего года, Арбузов заметил, что Россия, как и большинство других «стран-космических держав», уже работает над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. «При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок — 2028 год», — отмечается в сообщении «Энергомаша».

НПО «Энергомаш» является производителем ракетных двигателей для центрального блока российской тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5».​ Кроме того, заказчики у предприятия есть в США — двигатели разработки и производства «Энергомаша» обеспечили пять пусков американских ракет-носителей «Атлас» и два пуска ракеты «Антарес».

Еще три жидкостных ракетных двигателя РД-181 организация передала в конце прошлого года американской компании Orbital Sciences Corporation. Также у НПО есть контракт на поставку не менее шести двигателей РД-180 подрядчику NASA United Launch Alliance (ULA). В сентябре 2018 года соглашение о поставке двигателей с ULA заключила компания Blue Origin.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: НПО Энергомаш
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