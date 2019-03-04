Разработчик ракетных двигателей заявил об отставании в цифровой культуре

Гендиректор российского разработчика ракетных двигателей — научно-производственной организации (НПО) «Энергомаш» Игорь Арбузов заявил о необходимости «догонять» зарубежных конкурентов и научиться работать с цифровыми ресурсами и собирать и обрабатывать глобальные потоки данных. Об этом он заявил, выступая на итоговом совещании по результатам работы предприятия в 2018 году. Текст его выступления приводится на сайте «Энергомаша».

По мнению главы организации, чтобы обеспечить конкурентоспособность на мировом рынке, представителям НПО надо «создавать инструменты для проектирования ракетных двигателей с использованием современных технологий, проводить техническое перевооружение для быстрого и качественного производства двигателей».

Ключевым в этой работе, по его словам, станет внедрение процессов цифровой трансформации. Они, согласно материалам пресс-службы «Энергомаша», потребуют изменения самих принципов ведения бизнеса.

«Американские, китайские, европейские компании уже давно существуют в этих процессах, НПО «Энергомаш» же пока находится на начальном этапе, у нас создана техническая база, и нам необходимо догонять международных коллег», — отметил в ходе выступления Арбузов.

Уже в 2019 году разработчик, согласно поставленным им задачам, должен выйти на уровень, «позволяющий контролировать ход производства и проектирования технологических процессов». Также важно будет «уметь их правильно оценивать и корректировать в случае необходимости», пояснил гендиректор предприятия. ​