«Энергомаш» передал три ракетных двигателя заказчику из США

Российское научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» доставило три жидкостных ракетных двигателя РД181 американской компании-заказчику Orbital Sciences Corporation, сообщается на сайте НПО.

«12 декабря три двигателя РД181 доставлены американскому заказчику — компании «Orbital Sciences Corporation», — говорится в сообщении.

В сентябре газета «Коммерсантъ» писала, что НПО «Энергомаш» заключило контракт с американской компанией, которая планирует использовать российские двигатели для запуска ракет-носителей типа Antares. Стоимость сделки стороны не называли.

Публикация в газете вышла на следующий день после того, как глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация зависима от поставок своих ракетных двигателей в США. По его словам, полученная от таких сделок валюта идет на перевооружение существующих и создание новых предприятий. Рогозин также сказал, что по соотношению цена—качество американские разработки «вряд ли смогли бы приблизиться к нашим двигателям даже к 2025 году».

28 сентября стало известно, что компания Blue Origin заключила соглашение о поставке двигателей для ракет United Lauch Alliance (ULA), подрядчика NASA. Ее двигатель BE-4 работает на кислороде и метане, первый запуск ракеты Vulcan Centaur с ним состоится в 2020 году. При этом у ULA есть контракт с «Энергомаш» на поставку не менее шести двигателей РД-180.