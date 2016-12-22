Blue Origin cтанет поставщиком альтернативы РД-180 для NASA

Компания Blue Origin основателя онлайн-ретейлера Amazon​ Джеффа Безоса заключила соглашение о поставке двигателей для ракет подрядчика NASA United Launch Alliance (ULA), которая использует российские РД-180. Об этом Безос написал в своем Twitter.

Безос назвал соглашение с ULA «большой победой» и поблагодарил компанию за выбор. Разработанный Blue Origin двигатель BE-4 работает на кислороде и метане. Им оснастят ракеты Vulcan Centaur разработки ULA. Первый пуск ракеты состоится в 2020 году.

В то же время в июле 2018 года ULA заключила с российским «Энергомашем», производителем РД-180, контракт на поставку не менее шести таких двигателей.

США и Россия заключили соглашение на поставку 101 российского ракетного двигателя РД-180 в 1997 году. С введением антироссийских санкций в 2014 году конгресс поручил Пентагону разработать собственные двигатели для отказа от российских к 2019 году. В 2016-м в Пентагоне заявили о неспособности обеспечить поставки в срок. Позже газета The Wall Street Journal узнала, что ​отказ от поставок РД-180 может быть отложен как минимум до 2025 года. Однако уже в октябре 2017 года Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4, который планируется как замена российскому.