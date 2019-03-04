Трамп счел слушания Коэна причиной своего ухода с саммита с главой КНДР

Трамп счел слушания Коэна причиной своего ухода с саммита с главой КНДР

Открытые слушания в конгрессе Майкла Коэна, бывшего адвоката президента США Дональда Трампа, могли стать одной из причин досрочного прекращения переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном на саммите во Вьетнаме. Такое мнение глава Соединенных Штатов выразил на своей странице в Twitter.

«Демократы, которые на открытых слушаниях допрашивают осужденного лжеца и жулика в то же время, когда идет очень важный ядерный саммит с Северной Кореей, это, наверное, новая низшая точка в американской политике», — написал.

Он подчеркнул, что раньше такого никогда не происходило и что слушания в том числе могли вынудить его покинуть переговоры. «Стыд!», — заключил президент.

Слушания Коэна состоялись перед комитетом палаты представителей в один день с саммитом Трампа и Кима — 27 февраля. На них бывший юрист Трампа, в частности, заявил, что президент США сотни раз заставлял его угрожать другим людям и организациям. Кроме того, Коэн рассказал, что Трамп знал об утечке электронных писем избирательного штаба Демократической партии США, опубликованных WikiLeaks во время избирательной кампании 2016 года.



