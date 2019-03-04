Задержанный в Канаде финдиректор Huawei подала в суд на власти страны

Задержанный в Канаде финдиректор Huawei подала в суд на власти страны

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Вэньчжоу подала в суд на правительство Канады, пограничную службу страны (CBSA) и канадскую конную полицию, пишет местная газета Globe and Mail со ссылкой на заявление представителя Вэньчжоу — юридической фирмы Gudmundseth Mickelson.

Гражданский иск был подан в канадский суд 1 марта. В документе утверждается, что ответчики допустили «серьезные нарушения конституционных прав» женщины и должны выплатить компенсацию (ее размер не уточняется).

В частности, как следует из иска, сотрудники CBSA «под видом рутинной пограничной проверки» незаконно задержали, обыскали и допросили Вэньчжоу, чтобы получить от нее показания до ареста и законного исполнения ее прав.

Вэньчжоу задержали по запросу США в декабре 2018 года в Канаде. Ее заподозрили в нарушении американских санкций против Ирана. Китай выразил протест и потребовал отменить ордер на экстрадицию женщины. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй, отец Вэньчжоу, счел арест дочери политически мотивированным.