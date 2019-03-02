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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Политика ,  
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Китай выразил протест Канаде из-за экстрадиции финдиректора Huawei

Китай выразил «решительное недовольство» и заявил протест из-за решения властей Канады начать процесс экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США. Об этом сообщается на сайте китайского МИДа.

Ведомство назвало позицию Китая по делу финдиректора Huawei «четкой и однозначной» — Пекин считает его серьезным нарушением прав и интересов китайских граждан. «Это серьезное политическое событие», — говорится в заявлении.

Министерство призвало США аннулировать ордер на арест и отозвать запрос на экстрадицию Мэн Ваньчжоу, а Канаду — освободить ее и позволить вернуться в Китай.

Политика
Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США

1 марта Канада официально начала процесс экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США — канадский МИД заявил, что позволит провести слушания по этому вопросу. Такое решение последовало за «тщательным рассмотрением» доказательств по ее делу, отметил Минюст Канады. Ведомство сообщило, что «имеется достаточно доказательств», чтобы передать дело об экстрадиции Ваньчжоу на рассмотрение судьи.

Финдиректора Huawei задержали в Канаде в конце 2018 года по запросу Вашингтона, заподозрив в нарушении американских санкций против Ирана. Позже Мэн Ваньчжоу была арестована в Ванкувере. В компании дело финдиректора считают политически мотивированным.

В январе США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. Как заявили в американском Минюсте, инженеры компании похитили технологии у компании T-Mobile. Вашингтон также считает, что Huawei продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. В компании обвинения отвергают.
 

Теги: Китай, Канада, Huawei
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