Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США

Китайская сторона, реагируя на это, выразила недовольство. Дело против финдиректора Huawei в Канаде представители дипмиссии сочли «политическим вмешательством» и «преследованием китайского высокотехнологичного предприятия»

Мэн Ваньчжоу (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД. Таким образом, Канада официально начала процесс ее экстрадиции, уточняет CTV News.

Ваньчжоу была арестована в Ванкувере примерно три месяца назад. Ее задержали в Канаде в конце прошлого года по запросу США. Женщину заподозрили в нарушении антииранских санкций.

Канадский Минюст, как продолжает CTV News, отметил, что решение о начале процесса экстрадиции Ваньчжоу последовало за «тщательным рассмотрением» доказательств по ее делу. В заявлении ведомства отмечается, что «имеется достаточно доказательств», чтобы передать дело об экстрадиции финдиректора китайской компании на рассмотрение судьи.

Подобный шаг, как уточняет телеканал, в большей степени является формальным. Он позволяет судье рассмотреть дело. Окончательное решение о выдаче или невыдаче Мэн Ваньчжоу США примет канадский министр юстиции Давид Ламетти (эту должность он совмещает с постом генпрокурора страны), отмечает CTV News. Комментировать это дело он сейчас отказался.

В соответствии с канадским законом о выдаче граждан, власти, как уточняет телеканал, должны будут рассмотреть производство и определить, являются ли обвинения против финдиректора Huawei «двойными» (то есть, считаются ли совершенные ей, по версии следствия, действия преступными как в США, так и в Канаде).