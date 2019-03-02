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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Канада начала процесс экстрадиции финдиректора Huawei в США
Китайская сторона, реагируя на это, выразила недовольство. Дело против финдиректора Huawei в Канаде представители дипмиссии сочли «политическим вмешательством» и «преследованием китайского высокотехнологичного предприятия»
Мэн Ваньчжоу (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Правительство Канады заявило в пятницу, 1 марта, о том, что оно позволит провести слушание по вопросу об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в США, сообщает CNBC News со ссылкой на официальное заявление канадского МИД. Таким образом, Канада официально начала процесс ее экстрадиции, уточняет CTV News.

Ваньчжоу была арестована в Ванкувере примерно три месяца назад. Ее задержали в Канаде в конце прошлого года по запросу США. Женщину заподозрили в нарушении антииранских санкций.

Канадский Минюст, как продолжает CTV News, отметил, что решение о начале процесса экстрадиции Ваньчжоу последовало за «тщательным рассмотрением» доказательств по ее делу. В заявлении ведомства отмечается, что «имеется достаточно доказательств», чтобы передать дело об экстрадиции финдиректора китайской компании на рассмотрение судьи.

Подобный шаг, как уточняет телеканал, в большей степени является формальным. Он позволяет судье рассмотреть дело. Окончательное решение о выдаче или невыдаче Мэн Ваньчжоу США примет канадский министр юстиции Давид Ламетти (эту должность он совмещает с постом генпрокурора страны), отмечает CTV News. Комментировать это дело он сейчас отказался.

В соответствии с канадским законом о выдаче граждан, власти, как уточняет телеканал, должны будут рассмотреть производство и определить, являются ли обвинения против финдиректора Huawei «двойными» (то есть, считаются ли совершенные ей, по версии следствия, действия преступными как в США, так и в Канаде).

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США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве

Вину или невиновность подсудимого слушание об экстрадиции не определяет, указывает CTV News, уточняя однако, в ходе этого заседания следователи предоставят подробные аргументы и доказательства в пользу обвинения.

Посольство Китая в Канаде, реагируя на решение канадского правительства, выразило свое «решительное недовольство». Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии. Дело против Мэн Ваньчжоу дипломаты назвали «не простым производством, а политическим преследованием китайского высокотехнологичного предприятия».

«Судя по очевидному политическому вмешательству, о котором свидетельствует данный инцидент, если канадцы, действительно, соблюдают верховенство закона и независимость судебной власти, канадская сторона должна отклонить запрос США на выдачу Мэн Ваньчжоу, согласно соответствующим положениям закона о выдаче, и немедленно освободить ее», — говорится в заявлении китайского диппредставительства.

«Окончательный результат судебного разбирательства в канадском суде станет критерием того, придерживается ли Канада независимости в суде», — заявили дипломаты. Ранее с требованием отменить ордер на арест Ваньчжоу Пекин обращался к Вашингтону.

Однако Минюст США в ответ на это обвинил всю компанию Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с антииранскими санкциями. В частности, по данным американских властей, сотрудники компании похитили технологии у американской T-Mobile, в которую их отправили для ознакомления с работой робота Tappy, имитирующего использование смартфонов. Помимо этого, Вашингтон считает, что Huawei вопреки санкциям продолжает вести бизнес в Иране через свое местное подразделение. В Китае эту информацию опровергли.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Huawei, Китай, Канада
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