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Политика ,  
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Основатель Huawei назвал арест финдиректора политически мотивированным

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй назвал политически мотивированным арест его дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу. Об этом он заявил в интервью BBC News.

«Я возражаю против того, что сделали США. Такого рода политически мотивированный акт неприемлем», — сказал он.

Чжэнфэй добавил, что Соединенные Штаты не могут «сокрушить» компанию. По его словам, покупатели не откажутся от продукции Huawei, так как она самая современная.

Он отметил, что если США убедят другие страны временно не использовать продукцию компании, то она сможет сократить масштабы производства. При этом Чжэнфэй признал, что потенциальная потеря заказов может оказать значительное влияние на предприятие.

Политика
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве

Основатель Huawei добавил, что компания не будет использовать свою технику для шпионажа. Он отметил, что не собирается рисковать, чтобы не вызвать презрение к Китаю и Huawei. «Если у нас будут такие действия, я закрою компанию», — заявил он.

Мэн Вэньчжоу задержали по запросу США в декабре 2018 года в Канаде. Ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Посольство Китая выразило протест. МИД страны также потребовал отменить ордер на экстрадицию бывшего финдиректора.

Политика
Пекин потребовал от США аннулировать ордер на арест финдиректора Huawei

В конце января 2019 года Минюст США официально обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. По данным министерства, инженеры компании похитили технологии у американской T-Mobile. В Минюсте заявили, что их отправили туда для ознакомления с работой робота Тарру, который имитирует использование смартфонов. В Вашингтоне также полагают, что китайская компания продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. Против дочерних компаний Huawei выдвинуты обвинения по десяти пунктам.

Теги: Huawei, Минюст США, шпионаж
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