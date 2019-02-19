Основатель Huawei назвал арест финдиректора политически мотивированным

Основатель Huawei добавил, что компания не будет использовать свою технику для шпионажа. Он отметил, что не собирается рисковать, чтобы не вызвать презрение к Китаю и Huawei. «Если у нас будут такие действия, я закрою компанию», — заявил он.

Мэн Вэньчжоу задержали по запросу США в декабре 2018 года в Канаде. Ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Посольство Китая выразило протест. МИД страны также потребовал отменить ордер на экстрадицию бывшего финдиректора.

В конце января 2019 года Минюст США официально обвинил Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением антииранских санкций. По данным министерства, инженеры компании похитили технологии у американской T-Mobile. В Минюсте заявили, что их отправили туда для ознакомления с работой робота Тарру, который имитирует использование смартфонов. В Вашингтоне также полагают, что китайская компания продолжает вести бизнес в Иране, несмотря на санкции. Против дочерних компаний Huawei выдвинуты обвинения по десяти пунктам.