Основатель Huawei назвал арест финдиректора политически мотивированным

Основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй назвал политически мотивированным арест его дочери, финдиректора компании Мэн Вэньчжоу. Об этом он заявил в интервью BBC News.
«Я возражаю против того, что сделали США. Такого рода политически мотивированный акт неприемлем», — сказал он.
Чжэнфэй добавил, что Соединенные Штаты не могут «сокрушить» компанию. По его словам, покупатели не откажутся от продукции Huawei, так как она самая современная.
Он отметил, что если США убедят другие страны временно не использовать продукцию компании, то она сможет сократить масштабы производства. При этом Чжэнфэй признал, что потенциальная потеря заказов может оказать значительное влияние на предприятие.