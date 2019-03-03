Матвиенко пообещала сделать все для недопущения вторжения в Венесуэлу

Россия сделает все возможное, чтобы не допустить военного вторжения в Венесуэлу. Об этом на встрече в Москве с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес объявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, Москва опасается, что Вашингтон может найти повод и причины для вторжения в Венесуэлу, «пойти на любые провокации, для того чтобы пролилась кровь».

Матвиенко считает, что власти США искусственно создали кризис в Венесуэле и разрешить его можно мирным путем, «только в рамках инклюзивного диалога всех политических сил». Она добавила, что только народ Венесуэлы вправе решать, «каким будет его настоящее и будущее». Россия приветствовала заявление Мадуро о готовности вести диалог со всеми политическими силами в стране без предварительных условий, отметила Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, Венесуэла сейчас — это «очередная проба сил тех государств, которые считают возможным незаконное свержение властей». «Мы знаем результаты незаконного свержения законно избранных властей. У нас есть примеры Ирака, Ливии, других государств, мы знаем, чем это заканчивается. <…> И уже заявлено, что следующими будут Куба, Никарагуа», — сказала Матвиенко. Она призвала международное сообщество «остановить эти негативные тенденции», чтобы в дальнейшем не допустить ничего подобного.