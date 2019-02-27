Лавров заявил о попытках США создать предлог для вторжения в Венесуэлу

Лавров заявил о попытках США создать предлог для вторжения в Венесуэлу

Россия наблюдает «беспардонные попытки» США искусственно создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за сообщениями, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства. Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе», — пояснил он, отметив, что воплощением этих угроз являются стягивание военной техники и подготовка спецназа.

Лавров отметил постоянные провокации Вашингтона с попыткой «прорвать границу» под предлогом доставки гуманитарной помощи местному населению.

Российский министр подчеркнул, что Москва ведет переговоры с теми странами, которые также озабочены возможностью силового решения конфликта в Венесуэле. Так, он отметил, что руководство Бразилии приняло решение не предоставлять свою территорию США для военной агрессии против боливарианской республики.