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Лавров заявил о попытках США создать предлог для вторжения в Венесуэлу

Россия наблюдает «беспардонные попытки» США искусственно создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы внимательно следим за сообщениями, что там реально происходит. Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки искусственно создать предлог для военного вмешательства. Слышим прямые угрозы из Вашингтона, что все варианты остаются на столе», — пояснил он, отметив, что воплощением этих угроз являются стягивание военной техники и подготовка спецназа.

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Лавров отметил постоянные провокации Вашингтона с попыткой «прорвать границу» под предлогом доставки гуманитарной помощи местному населению.

Российский министр подчеркнул, что Москва ведет переговоры с теми странами, которые также озабочены возможностью силового решения конфликта в Венесуэле. Так, он отметил, что руководство Бразилии приняло решение не предоставлять свою территорию США для военной агрессии против боливарианской республики.

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​Глава МИД России выразил уверенность, что латиноамериканские страны, включая Группу Лимы, активно выступающие за проведение досрочных выборов в Венесуэле, не поддержат американское военное вмешательство.

26 февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о подготовке США к силовому сценарию развития событий в Венесуэле. В качестве фактов, подтверждающих его слова, он привел переброску американских сил на территорию Пуэрто-Рико и высадку ВС США в Колумбии. По его мнению, это делается для того, чтобы задействовать войска в операции по отстранению от власти действующего президента Николаса Мадуро.​

Теги: Сергей Лавров, военное вторжение, Венесуэла, Вашингтон
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