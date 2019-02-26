Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу

США готовят вторжение в Венесуэлу, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство», — сказал он.

По мнению Патрушева, переброска в Пуэрто-Рико американских сил специальных операций и высадка военных в Колумбии свидетельствуют о том, что Пентагон «усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента [Николаса] Мадуро».

О том, что военное вторжение в Венесуэлу является одним из возможных сценариев развития событий в начале февраля заявил президент США Дональд Трамп. Позднее объявивший себя временным президентом Хуан Гуаидо также заявил, что такое развитие событий возможно, хотя данный вариант является «очень спорным вопросом».