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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу

США готовят вторжение в Венесуэлу, заявил в интервью газете «Аргументы и факты» секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Проявляя сарказм и высокомерие по отношению к венесуэльскому народу, США готовят военное вторжение в независимое государство», — сказал он.

По мнению Патрушева, переброска в Пуэрто-Рико американских сил специальных операций и высадка военных в Колумбии свидетельствуют о том, что Пентагон «усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента [Николаса] Мадуро».

Политика
Трамп назвал вооруженное вторжение в Венесуэлу «одним из вариантов»

О том, что военное вторжение в Венесуэлу является одним из возможных сценариев развития событий в начале февраля заявил президент США Дональд Трамп. Позднее объявивший себя временным президентом Хуан Гуаидо также заявил, что такое развитие событий возможно, хотя данный вариант является «очень спорным вопросом».

В Венесуэле с конца января продолжается политический кризис. На фоне экономических проблем и масштабной инфляции спикер парламента Гуаидо объявил себя временным президентом страны. Его признал ряд стран, в том числе США, Канада, страны Латинской Америки и ряд стран ЕС. В поддержку действующего президента Николаса Мадуро выступила, в частности, Россия.

Теги: Колумбия, Пуэрто-Рико, Николай Патрушев, Венесуэла
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