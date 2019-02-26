В США ответили на слова Патрушева о подготовке вторжения в Венесуэлу

В США ответили на слова Патрушева о подготовке вторжения в Венесуэлу

Назначенный в конце января спецпредставителем США по Венесуэле Абрамс счел слова главы российского Совбеза о вторжении в Венесуэлу неуместными и вспомнил Украину и Грузию

Фото: Bebeto Matthews / AP

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отрицательно ответил на вопрос о том, готовятся ли в Вашингтоне принять военные меры против Венесуэлы, сообщил Reuters.

«Президент уже сказал, что рассматриваются все варианты. Президенты всегда так говорят, и правильно делают. Но русским не следует говорить о военной интервенции после того, как они расчленили как Грузию, так и Украину», — сказал Абрамс перед заседанием Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

О подготовке США к силовому сценарию развития событий в Венесуэле ранее во вторник заявил глава Совета Безопасности Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». «США готовят военное вторжение в независимое государство. Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро», — сказал он.

Материал дополняется.​