В США ответили на слова Патрушева о подготовке вторжения в Венесуэлу

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,49 0,10 EUR Бирж. 74,41 0,32 Brent 65,22 -0,75% USD Нал. 66,32 64,93 EUR Нал. 75,32 73,94 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1364 0,0034 BTC/USD Бирж. 3 904,00 -19,70 IMOEX 2 494,02 -0,02% RTSI 1 193,07 -0,71% DJIA 26 081,41 -0,04% Nasdaq 7 553,22 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,89%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,2%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,89%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+51,2%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 26 фев, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 26 фев, 12:33
Университет из Петербурга попал в топ-20 мирового предметного рейтинга QS Общество, 00:01 Минфин предложил бизнесу новые льготы за инвестиции Экономика, 00:00 В США ответили на слова Патрушева о подготовке вторжения в Венесуэлу Политика, 26 фев, 23:59 Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA Бизнес, 26 фев, 23:58 В епархии Петербурга осудили спетую в Исаакии песню о бомбардировке США Общество, 26 фев, 23:47 Тренер «Челси» поставил под вопрос участие вратаря Кепы в следующей игре Спорт, 26 фев, 23:24 Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР» Общество, 26 фев, 23:21 Полиция Таиланда пригрозила депортировать 11 россиян Общество, 26 фев, 23:09 Волкер заявил о планах усилить антироссийские санкции из-за Крыма Политика, 26 фев, 23:06 Новак не увидел угрозы «Северному потоку-2» из-за Газовой директивы ЕС Бизнес, 26 фев, 22:42 СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ Спорт, 26 фев, 22:38 Куратор развития Московского транспортного узла уйдет из РЖД Бизнес, 26 фев, 22:37 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 26 фев, 22:35 Следователи задержали еще двух человек по делу Арашуковых Общество, 26 фев, 22:31
Госпереворот в Венесуэле ,  
0 
В США ответили на слова Патрушева о подготовке вторжения в Венесуэлу
Назначенный в конце января спецпредставителем США по Венесуэле Абрамс счел слова главы российского Совбеза о вторжении в Венесуэлу неуместными и вспомнил Украину и Грузию
Фото: Bebeto Matthews / AP

Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отрицательно ответил на вопрос о том, готовятся ли в Вашингтоне принять военные меры против Венесуэлы, сообщил Reuters.

«Президент уже сказал, что рассматриваются все варианты. Президенты всегда так говорят, и правильно делают. Но русским не следует говорить о военной интервенции после того, как они расчленили как Грузию, так и Украину», — сказал Абрамс перед заседанием Совета Безопасности ООН по Венесуэле.

О подготовке США к силовому сценарию развития событий в Венесуэле ранее во вторник заявил глава Совета Безопасности Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». «США готовят военное вторжение в независимое государство. Переброска на территорию Пуэрто-Рико американских сил специальных операций, высадка подразделений вооруженных сил США в Колумбии и другие факты однозначно говорят о том, что Пентагон усиливает группировку войск в регионе с целью их задействования в операции по отстранению от власти законно избранного действующего президента Мадуро», — сказал он.

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Венесуэла
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter