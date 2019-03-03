В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат

В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат

В Норвегии подняли на поверхность фрегат Helge Ingstad, который затонул после столкновения с танкером. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

По ее данным, судно весом в 5 тыс. тонн достали с помощью четырех кранов и плавучего дока. Всего в операции принимали участие около 300 человек.

Издание Aftenposten добавляет, что в воскресенье, 3 марта фрегат доставят на базу Военно-морских сил (ВМС) Норвегии Хоконсверн.

Фрегат Helge Ingstad затонул 8 ноября 2018 года после того, как столкнулся с танкером Sola TS у берегов Норвегии. В результате пострадали семь человек. Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. Он направлялся на базу Хоконсверн после участия в военных учениях НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).