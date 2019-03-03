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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Общество ,  
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В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат

В Норвегии подняли на поверхность фрегат Helge Ingstad, который затонул после столкновения с танкером. Об этом сообщает газета Verdens Gang.

По ее данным, судно весом в 5 тыс. тонн достали с помощью четырех кранов и плавучего дока. Всего в операции принимали участие около 300 человек.

Издание Aftenposten добавляет, что в воскресенье, 3 марта фрегат доставят на базу Военно-морских сил (ВМС) Норвегии Хоконсверн.

Общество
Появилось видео частично затонувшего норвежского фрегата

Фрегат Helge Ingstad затонул 8 ноября 2018 года после того, как столкнулся с танкером Sola TS у берегов Норвегии. В результате пострадали семь человек. Фрегат потерял управление и начал дрейфовать к берегу. Он направлялся на базу Хоконсверн после участия в военных учениях НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»).

Из-за погодных условий Вооруженные силы Норвегии перенесли подъем фрегата на январь. Однако операция началась только 26 февраля.

Теги: Норвегия, фрегат, танкер
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В Норвегии возвращавшийся с учений НАТО фрегат столкнулся с танкером
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В Норвегии начали подъем затонувшего в ноябре фрегата
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