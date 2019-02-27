В Норвегии начали подъем затонувшего в ноябре военного фрегата

Вооруженные силы Норвегии начали операцию по подъему со дна фрегата Helge Ingstad, столкнувшегося с танкером в ноябре прошлого года, передает NRK.

В настоящее время водолазы закрепляют подъемные цепи к корпусу затонувшего судна. В пресс-службе норвежской армии отметили, что последние четыре подъемные цепи будут закреплены в ночь со вторника на среду, после чего начнется подъем фрегата.

NRK сообщает, что поднимать Helge Ingstad из воды будут два крановых судна — «Гулливер» и «Рамбиз».

Военный норвежский фрегат, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, затонул в ноябре 2018 года после столкновения с танкером. Тогда в результате аварии пострадали семь человек. Начало операции по подъему судна несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий.