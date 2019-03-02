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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Посольство России осудило секретность вокруг дела об отравлении Скрипалей

Созданная властями Великобритании атмосфера секретности вокруг отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии подпитывает мнение, что случившееся является мощной антироссийской провокацией, заявило посольство России в Лондоне.

Как отметили в дипмиссии, британские власти до сих пор не опубликовали результаты расследования, в связи с этим российская и британская общественность вынуждена довольствоваться «утечками» в прессе.

Комментируя публикацию Financial Times о распространенных российскими СМИ версиях, посольство указало, что в сложившихся условиях «российские журналисты пытаются понять, что именно произошло в Солсбери год назад». «Так что появление неких 138 «версий» – это, как отметил Форин Офис в одной из своих нот, всего лишь проявление общественной дискуссии», — отметили в дипмиссии.

Политика
Британский посол сообщил о переданной Скрипалям просьбе России о встрече

Ранее Financial Times со ссылкой на доклад лондонского King’s College сообщила, что российские государственные СМИ опубликовали «138 противоречивых сообщений» об отравлении Скрипаля. В материале отмечается, что журналисты распространяли множество часто противоречащих друг другу сообщений, которые создали запутанную картину произошедшего в Солсбери. Как пишет издание, RT и Sputnik использовали свои англоязычные платформы для «распространения семи различных теорий заговора о нападении».

Скрипали были найдены без сознания в Солсбери в марте 2018 года . Лондон утверждает, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом российские спецслужбы, в Москве обвинения отрицают.

В феврале The Times писала, что состояние здоровья Скрипаля ухудшилось. Через несколько дней стало известно, что мать Скрипаля Елена обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и внучку пропавшими без вести. Посольство России не исключило, что Скрипалей нет в живых. Посол Британии в Москве Лори Бристоу заявил, что они живы и им был передан запрос российского посольства с просьбой о встрече. 

Теги: Великобритания, Посольство, отравление
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